- Per quel che riguarda il ministero della Funzione Pubblica abbiamo previsto uno scaglionamento dei tempi sui quali la proroga dello stato d'emergenza non andrebbe ad influire. Così a Progress, su Sky TG24, la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. "Avevamo già progettato di portare il lavoro agile a regime da fine gennaio in avanti, per cui i tempi coincidono", aggiunge. (Rin)