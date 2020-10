Pa: Dadone, per semplificare serve reingegnerizzare i processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla semplificazione sono assolutamente d'accordo su una drastica riduzione degli adempimenti. Viviamo in un Paese che ha un sistema di governance multi livello e non tutto si può fare con una semplificazione normativa, ma quello che dal mio punto di vista sarà la svolta effettiva rispetto alla velocizzazione della Pubblica amministrazione, quella che si aspettano i cittadini e le imprese, sarà reingegnerizzare i processi. Lo ha detto a Progress, su Sky TG24, la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. "Cioè fare in modo che tutta l'attività in back office dietro a un pc venga riprogettata e riprogrammata, ma servono risorse per avere degli investimenti tecnologici per fare passaggi molto rapidi, come far interconnettere le banche dati". (Rin)