Gregoretti: Fornaro (Leu), centrodestra dimentica separazione dei poteri

- Il centrodestra unito a Catania dimentica che l'Italia ha una Costituzione fondata sul principio della separazione dei poteri.Nel nostro paese per fortuna la magistratura é ancora indipendente dal potere politico. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Invece di attendere con serenità e rispetto la sentenza dei giudici, si vuole ancora una volta utilizzare questa vicenda a soli scopi propagandistici. Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio su che cosa avesse in mente Salvini quando lo scorso anno chiedeva i pieni poteri, oggi certamente li può archiviare perché a Catania si sta assistendo non a una legittima manifestazione di solidarietà ma al funerale dello stato di diritto e del principio liberale della separazione dei poteri", aggiunge.(Rin)