Roma: tentano per due volte furto nella stessa casa, il proprietario li fa arrestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono due ragazzi longilinei uno scuro di capelli con felpa e tuta nera, l’altro biondo con una felpa grigia”. Fornendo queste descrizioni, un residente in via Montecuccoli ieri sera a Roma, ha permesso agli agenti del commissariato Porta Maggiore di arrestare due ladri. I malviventi avevano già tentato, la scorsa settimana, di rubare nella casa ma l’uomo li aveva solamente messi in fuga. Nel secondo tentativo, invece, ha chiamato le forze dell’ordine fornendo la descrizione dei ladri. Così è scattata la ricerca dei due uomini che sono stati rintracciati e bloccati dai poliziotti dopo un breve inseguimento a piedi, tra via Prenestina e via Brancaleone. In manette sono finiti un 29enne romano e un 38enne originario della Romania, entrambi con precedenti di polizia. Devono rispondere di furto tentato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, entrambi infatti hanno provato a resistere all’arresto, ingaggiando una colluttazione con i poliziotti. Per il cacciavite di 36 centimetri, rinvenuto e sequestrato dagli agenti, i due dovranno rispondere anche di possesso di arnesi atti allo scasso. (Rer)