© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, la difesa del senatore Matteo Salvini ha chiesto sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in subordine approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt’ora seguite dal governo Conte 2, anche procedendo all’audizione della ministra Luciana Lamorgese. (Rin)