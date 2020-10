Argentina-Usa: presidente Fernandez invia auguri di pronta guarigione a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha inviato gli auguri di "pronta guarigione" al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alla moglie Melania, entrambi risultati positivi al nuovo coronavirus. In una lettera diffusa dalla presidenza, Fernandez ha rimarcato l'importanza di una pandemia "che non fa distinzioni tra governanti e governati" e che estende la sua pericolosità senza limiti. "Tutte e tutti ne siamo minacciati ed è per questo che si devono aumentare le attenzioni", ha detto il presidente argentino esprimendo "solidarietà", in sintonia "con i sentimenti di tutto il popolo degli Stati Uniti". L'inquilino della Casa Bianca, che secondo la "Cnn" soffre di febbre persistente e presenta sintomi di affaticamento, è da ieri pomeriggio ricoverato al Walter Reed National Military Medical Central. L'ultimo bollettino diffuso ai media dai medici parla di un presidente "stanco ma di buon umore". (Abu)