Ambiente: Raggi, romani entusiasti per ritorno campagna "+ricicli+viaggi"

- I romani hanno accolto con entusiasmo il ritorno della campagna '+Ricicli+Viaggi' nelle stazioni metro. Lo sostiene in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Lo testimoniano -dice Raggi- i numeri registrati in una sola settimana: le prime due macchinette mangiaplastica 'Gaia', operative a Cipro e Anagnina, hanno raccolto oltre 15mila bottiglie. Dati che vedremo crescere anche con la riattivazione degli ecocompattatori nelle altre stazioni. Le macchinette ora sono tornate a disposizione degli utenti anche a Laurentina e Basilica San Paolo sulla linea B e nelle prossime settimane le riattiveremo alle fermate di Malatesta (metro C), Termini (metro B), Piramide (metro B) e San Giovanni (metro C)". (segue) (Com)