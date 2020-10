Maltempo: Mulè (FI), "dichiarare stato di emergenza e nominare commissario straordinario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È già chiaro che la Provincia di Imperia è stata colpita da un disastro da milioni e milioni di euro. È necessario a questo punto che venga immediatamente dichiarato lo stato di emergenza mentre il governo attraverso la regione dovrà nominare al più presto un commissario straordinario per avviare non solo le opere per i danni causati dall'ondata di maltempo ma anche quelle necessarie per la prevenzione. Lo dichiara in una nota Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Questa figura del commissario straordinario potrebbe essere il sindaco di Imperia, cioè del capoluogo che può meglio coordinare queste attività. Ciò che abbiamo imparato dal passato è che, in questa fase, il tempo non è una variabile ma impone degli atti immediati. Quella dello stato di emergenza e della nomina di un commissario straordinario è il primo atto da fare mentre va il plauso a soccorritori e Forze dell'ordine che instancabilmente da ieri sera e per tutta la notte stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità", aggiunge. (Rin)