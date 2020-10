Usa: anche il direttore campagna elettorale di Trump positivo al nuovo coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stepien, classe 1978, aveva già partecipato alla lunga rincorsa di Trump sull’allora sfidante democratica Hillary Clinton nel 2016 in qualità di “direttore sul campo” della campagna elettorale. Nonostante l’età relativamente giovane, Stepien ha già alle spalle una lunga esperienza. Nel 2004 era stato direttore politico nel New Hampshire della campagna per la rielezione del presidente George Bush e quattro anni dopo era stato direttore nazionale della campagna elettorale del candidato repubblicano John McCain, poi sconfitto da Barack Obama. L’esperienza più controversa, tuttavia, è del 2014, quando Stepien, all’epoca vice capo di gabinetto del governatore del New Jersey Chris Christie, era stato coinvolto nello scandalo chiamato “Bridgegate”: membri dello staff del governatore erano stati accusati di aver provocato enormi ingorghi di traffico a Fort Lee con lo scopo di danneggiarne politicamente il sindaco, Mark Sokolich. Stepien, pur essendo stato coinvolto nella vicenda direttamente da Christie, ha sempre negato ogni coinvolgimento nel complotto e non è mai stato incriminato per lo scandalo. (Nys)