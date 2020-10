Sudan: oggi a Giuba la firma ufficiale dell'accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista per oggi nella capitale sud sudanese Giuba la firma ufficiale dell'accordo di pace finale fra il governo del Sudan e i gruppi armati ribelli. Alla cerimonia sono stati invitati anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, e i rappresentanti dell’Organizzazione intergovernativa per lo sviluppo (Igad), oltre a diversi leader regionali e dei Paesi del Golfo. La firma avverrà in assenza del Partito comunista sudanese (Scp), che ieri ha nuovamente respinto l'accordo di pace globale stipulato a fine agosto nella capitale sud sudanese Giuba tra il governo sudanese ed il Fronte rivoluzionario del Sudan (Srf), la principale alleanza ribelle del Sudan, sostenendo che l'intesa rappresenta "una minaccia" per il movimento rivoluzionario, la pace e l'unità del Paese. "L'accordo di pace di Giuba, nella sua forma attuale, non realizzerà la pace desiderata e rappresenta una vera minaccia per l'unità e il futuro del Sudan", hanno dichiarato a "Sudan Tribune" i vertici dell'Scp, secondo i quali inoltre l'Accordo di Giuba "non è completo o definitivo, come sostengono le sue parti". Il partito di sinistra guidato dal segretario politico Mohamed Mokhtar al-Khatib chiede da tempo di intensificare le proteste popolari per impedire che l'azione rivoluzionaria dei movimenti di protesta venga dirottata da membri fedeli all'ex presidente sudanese Omar al Bashir, deposto ad aprile del 2019 dopo mesi di manifestazioni. (segue) (Res)