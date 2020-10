Frosinone: Porsche rubata, sull’A1 polstrada denuncia due francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Frosinone, hanno intercettato mentre era in transito sull’autostrada A1 in direzione Roma una Porsche Macan con a bordo due francesi. I poliziotti hanno proceduto alla denuncia degli occupanti in stato di libertà per riciclaggio ed al sequestro del mezzo che dagli accertamenti effettuati è risultato essere stato rubato a Pesaro il mese scorso. Gli agenti, sebbene il veicolo fosse munito di targhe tedesche e documenti di circolazione esteri, grazie alla loro esperienza hanno voluto approfondire i controlli trovando riscontro ai loro sospetti, essendo emerso che erano stati utilizzati documenti rubati in bianco in Germania. Alcune ore dopo i loro colleghi del distaccamento polstrada di Sora, sulla Statale 214 all’altezza di Veroli, hanno controllato una Fiat 500, guidata da un italiano, risultata rubata a Napoli. L’auto è stata sequestrata ed il conducente è stato denunciato per il reato di ricettazione.(Rer)