Germania: Giorno dell’unità, Putin invia messaggio a Steinmeier e Merkel

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e alla cancelliera Angela Merkel in occasione del Giorno dell'unità in cui si celebra la riunificazione della Germania, di cui quest’anno ricorre il 30mo anniversario. "Il capo dello Stato russo ha sottolineato che l'unificazione della Germania avvenuta tre decenni fa era diventata un evento molto importante nella storia europea. Vladimir Putin ha anche confermato la continua disponibilità della Russia al dialogo e alla cooperazione con i partner tedeschi su questioni di attualità bilaterale e internazionale all’ordine del giorno”, ha affermato il Cremlino in una nota.(Rum)