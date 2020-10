Viabilità: lavori di pavimentazione su A8 Mi-Va e sulla A52 Tangenziale nord Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, sulla A8 Milano-Varese, sulla A52 Tangenziale ovest di Milano, sul Raccordo Fiera R37 e sulla Diramazione Gallarate-Gattico D08. Sulla A8 Milano-Varese: nelle quattro notti consecutive di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 22-5, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano e da Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza o la stazione di Gallarate; nelle quattro notti consecutive di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 22-5 per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e R37 Raccordo Fiera verso Rho. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, fino all'allacciamento con il Raccordo Fiera R37, o, in ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km km 0+300 e immettersi sul Raccordo dal nodo di Pero, di competenza S.A.T.A.P.; nelle quattro notti consecutive di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 22-5, per chi proviene da Milano, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera R37 verso Rho. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 Torino-Trieste verso Torino e seguire le indicazioni per la SS33 del Sempione attraverso il nodo di Pero. Sulla A52 Tangenziale ovest di Milano: nelle quattro notti consecutive di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 22-5, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Monza ed è diretto sulla A8 Milano-Varese, verso Milano. (segue) (Com)