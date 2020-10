Viabilità: lavori di pavimentazione su A8 Mi-Va e sulla A52 Tangenziale nord Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alternativa si consiglia di proseguire lungo il Raccordo Fiera e immettersi isulla A4 Torino-Trieste verso Venezia dal nodo di Pero. Sul Raccordo Fiera R37: nelle quattro notti consecutive di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 22-5 sarà chiuso il ramo di allacciamento, per chi proviene da Rho ed è diretto sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: da Rho verso Varese, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Baranzate; da Rho verso Milano, immettersi sulla A4 dal nodo di Pero. Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: dalle 21 di venerdì 9 alle 6 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest'ultima. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, si potrà proseguire sulla SP26 verso e sulla SS33 del Sempione, con ingresso sulla A8 Milano-Varese, alla stazione di Gallarate; dalle 21 di venerdì 9 alle 6 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Sesto Calende Vergiate. (Com)