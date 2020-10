Nagorno-Karabakh: Aliyev, abbiamo le prove che l’Armenia sta reclutando mercenari dal Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian possiede informazioni che dimostrano che l'Armenia sta reclutando militanti dal Medio Oriente per combattere nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto ad “Al Jazeera” il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. “(L’Armenia) sta reclutando persone dal Medio Oriente, e abbiamo le prove che non sono solo di origine armena. Non fa alcuna differenza se siano di origine armena o no. Se qualcuno arriva come un mercenario per combattere, deve essere affrontato a livello internazionale. Abbiamo già alcune informazioni, inclusi video su Internet. Persone provenienti dal Medio Oriente, sedute con soldati armeni, indossando uniforme delle forze armate armene e impugnando bandiera dell'Armenia, stanno tenendo colloqui con loro. Dovrebbero essere ritenuti responsabili di questo”, ha detto Aliyev, secondo il quale il conflitto del Nagorno-Karabakh "deve essere risolto ora" perché Baku non può aspettare "altri 30 anni". Nei giorni scorsi il ministero degli Esteri della Russia ha dichiarato di avere a disposizione "dati certi" sui mercenari siriani nel Nagorno-Karabakh, a parte quelli già disponibili sui media. Lo ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il 30 settembre il ministero degli Esteri russo ha reso noto che Mosca è preoccupata per le notizie sul trasferimento di militanti di gruppi armati irregolari da Siria e Libia nella zona del conflitto del Nagorno-Karabakh. Mosca chiede alla leadership degli Stati interessati "di adottare misure efficaci per prevenire l'uso di terroristi e mercenari stranieri nel conflitto e il loro ritiro immediato dalla regione", ha affermato il ministero degli Esteri russo nel suo commento. (segue) (Res)