Nagorno-Karabakh: Aliyev, abbiamo le prove che l’Armenia sta reclutando mercenari dal Medio Oriente (2)

- In precedenza Vagif Dargahli, responsabile dell'ufficio delle forze armate di Baku, aveva accusato l'esercito dell'Armenia di avere ingaggiato mercenari dalla Siria e da altri Paesi mediorientali per poi dispiegarli sul fronte del Nagorno-Karabakh contro l'Azerbaigian. Dargahli aveva affermato che il ricorso a mercenari permette all'Armenia di non rivelare il numero reale delle perdite. L'ambasciatore armeno a Mosca, Vardan Taghanyan, aveva a sua volta accusato la Turchia di inviare combattenti dell'opposizione siriana per sostenere l'Azerbaigian nel conflitto crescente con il suo vicino, l'Armenia, per la regione del Nagorno-Karabakh, in un momento in cui Ankara è impegnata a intensificare il sostegno a Baku. L'ambasciatore armeno a Mosca ha detto che la Turchia ha inviato circa 4 mila mercenari dal nord della Siria in Azerbaigian e che stanno combattendo, tuttavia la notizia è stata smentita da un assistente di Ilham Aliyev, il presidente dell'Azerbaigian. L'Armenia, da parte sua, ha affermato che esperti militari turchi starebbero combattendo a fianco dell'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh, una regione montuosa divisa dall'Azerbaigian e controllata da armeni. Secondo l’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, Ankara avrebbe fornito anche droni e aerei da guerra. (Res)