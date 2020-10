Aerospazio: Thales Alenia, Cygnus in viaggio verso la Stazione spaziale internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veicolo spaziale appena lanciato ospita un nuovo insieme di esperimenti tra cui Plant Habitat-02, per valutare i valori nutrizionali e i parametri di crescita delle piante coltivate nello spazio. La cultura dei ravanelli sarà sperimentata come pianta di riferimento, visto che è nutriente e commestibile. Questa indagine è cruciale per l'esplorazione umana della Luna e di Marte della Nasa. Altri due esperimenti a bordo del modulo cargo Cygnus: il Sistema universale della gestione dei rifiuti (Uwms) che dimostrerà la tecnologia di una toilette compatta per gli astronauti e un'indagine della Università di Porto Rico che testerà l'ossidazione dell'ammoniaca in microgravità come mezzo potenziale di produzione di acqua ed energia utilizzabile nelle missioni di esplorazione dello spazio profondo. Il Pcm del Cygnus trasporterà anche un'indagine sulla salute denominata "Leveraging Microgravity to Screen Onco-selective Messenger RNAs for Cancer Immunotherapy", che testerà una medicina di origine biologica che potrebbe essere usata nel trattamento della leucemia. (segue) (Com)