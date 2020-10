Aerospazio: Thales Alenia, Cygnus in viaggio verso la Stazione spaziale internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della "ISSExperience" una serie cinematografica di realtà virtuale (Vr) che documenta la vita e le ricerche a bordo della stazione spaziale, il Pcm di Cygnus trasporta una telecamera per realtà virtuale a 360 gradi, che è destinata a catturare una camminata nello spazio in realtà virtuale cinematografica, così come delle immagini della Terra e dell'esterno della stazione spaziale. Come avamposto dell'umanità nello spazio, la Iss, per la quale Thales Alenia Space ha fornito il 50 per cento dei moduli pressurizzati, rappresenta il laboratorio spaziale più grande e più complesso mai costruito, abitato permanentemente negli ultimi venti anni, che sfida le difficili regole della fisica, della metrologia, dell'astronomia e del volo interplanetario. La presenza costante di astronauti in orbita è resa possibile dai moduli pressurizzati, che consentono il mantenimento della vita, la realizzazione di esperimenti scientifici in un ambiente di microgravità, e lo sviluppo di conoscenze e tecnologie utili, non solo per l'esplorazione dello spazio, ma per migliorare la nostra vita sulla Terra – in linea con l'aspirazione Space for Life di Thales Alenia Space. Thales Alenia Space fornisce i moduli pressurizzati Cygnus a Northrop Grumman sin dall' inizio del programma, con un primo contratto firmato nel 2009 per la consegna di nove moduli e un secondo contratto nel 2016 per ulteriori nove moduli. Quattordici Pcm operativi oltre a un modulo dimostrativo sono stati lanciati ad oggi, quattro nella versione originale e undici nella versione potenziata. (Com)