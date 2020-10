Nagorno-Karabakh: ministero della Difesa armeno, abbattuti tre aerei azerbaigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre aerei dell’Azerbaigian sono stati abbattuti in Nagorno-Karabakh mentre proseguono i combattimenti nella regione. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa armeno, Shushan Stepanyan. “Intorno alle 8:25 (le 6:25 italiane) un aereo nemico è stato colpito in direzione sud", ha scritto il portavoce su Facebook. “Intorno alle 8:46 (le 6:46 italiane) altri due jet sono stati colpiti in prima linea dall'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh", ha aggiunto in seguito. Secondo il ministero, nel frattempo, sono in corso pesanti combattimenti a nord ea sud della linea di contatto. "Il nemico ha concentrato grandi forze su questi fianchi e ha lanciato un'offensiva. Le unità armene stanno sopprimendo l'avanzata del nemico e infliggendogli pesanti perdite", ha detto Stepanyan. Le ostilità nell’enclave contesa sono riprese domenica scorsa quando Erevan e Baku si sono accusate a vicenda di aver violato il cessate il fuoco del 1994.(Rum)