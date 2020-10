Nagorno-Karabakh: Macron chiama Aliyev, subito cessate il fuoco e ripresa colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev, per esortarlo a cessare le ostilità nella repubblica separatista del Nagorno-Karabakh e a riprendere i colloqui di pace. “Il 2 ottobre il presidente francese Emmanuel Macron ha chiamato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. Il presidente francese ha espresso preoccupazione per le ostilità in corso sulla linea di contatto e ha chiesto un pronto ritorno al cessate il fuoco e ai negoziati”, ha riferito l'ufficio di Aliyev a “Sputnik”, secondo cui il leader azerbaigiano ha informato Macron della morte di 19 civili azerbaigiani e il ferimento di oltre 60 a seguito dei pesanti bombardamento di artiglieria sugli insediamenti azerbaigiani da parte delle forze armate armene.(Rum)