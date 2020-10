© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Catania. Per una giustizia giusta e non politicizzata, per difendere il diritto della politica di prendere decisioni. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, dopo l'incontro avuto oggi con i leader di Lega e Fd'I. (Rin)