Credito: Fapi su Superbonus, misura attesa da imprese e cittadini, contribuirà a creare occupazione

- La prossima settimana con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del Mise e del Tesoro sarà, finalmente, reso operativo il Super bonus al 110 per cento. Una vera e propria boccata d'ossigeno per l'economia del Paese, tanto attesa da imprese e i cittadini. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Per artigiani e pmi si tratta - spiega il leader della Fapi - di un provvedimento necessario per rilanciare l'economia e favorire la sostenibilita' del patrimonio abitativo italiano, anche alla luce della collettiva consapevolezza, sviluppata durante il lockdown, di dotare le abitazioni di un maggiore confort e salubrità". "Tale misura - conclude Sciotto - contribuirà a creare nuovi posti di lavoro, ed offrirà a tante famiglie la possibilità di effettuare lavori antisismici e di efficientamento energetico ottenendo una detrazione superiore alla somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta". (Rin)