Aerospazio: Thales Alenia, Cygnus in viaggio verso la Stazione spaziale internazionale

- Il veicolo spaziale Cygnus, destinato alla consegna di rifornimenti alla Stazione spaziale internazionale (Iss), è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Antares dall'Isola di Wallops, in Virginia, nella sua 14ma missione operativa. Cygnus, afferma Thales Alenia Space in una nota, è formato da due elementi principali: un modulo di servizio, realizzato da Northrop Grumman, e un modulo cargo pressurizzato (Pcm) potenziato, sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento). Northrop Grumman ha anche realizzato il razzo Antares. Dal 2013, le missioni Cygnus sono state il principale mezzo di rifornimento della Stazione spaziale internazionale, trasportando a bordo un carico essenziale (ossigeno, acqua, esperimenti scientifici, forniture per l'equipaggio, e parti di ricambio) d'importanza vitale per gli astronauti della Iss. Dalla fine del 2015, la configurazione potenziata di Cygnus, presenta un design ancora più efficiente, in grado di ospitare maggiore peso (oltre 3.500 chilogrammi) e volume. Ogni missione di approvvigionamento alla Iss contiene rifornimenti per l'equipaggio e hardware del veicolo ma trasporta sempre più esperimenti scientifici nel campo della biologia e delle biotecnologie, scienza della Terra e dello spazio, scienze fisiche e sviluppi e dimostrazioni tecnologiche. (segue) (Com)