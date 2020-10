Usa: Trump positivo al Covid, ricoverato all'ospedale con la febbre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato trasportato all’ospedale Walter Reed Military Medical Center dove sarà ricoverato. Trump è stato trovato positivo al Covid-19 e nelle ultime ore, come riporta l'emittente "Cnn", ha avuto una febbre persistente ed è anche affaticato. La first lady Melania, contagiata dal Covid-19, invece soffre di una tosse leggera e di mal di testa. "Il presidente Trump rimane in buone condizioni, ha sintomi lievi e ha lavorato per tutto il giorno", ha detto l'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. "Trump si recherà a breve al Walter Reed Medical Center - Per eccesso di cautela, e su raccomandazione del suo medico e dei suoi esperti medici, il presidente lavorerà nei prossimi giorni presso gli uffici presidenziali del Walter Reed. Il presidente Trump apprezza l'effusione di sostegno sia per lui che per la First Lady". A Trump è stata anche somministrata una dose di Regeneron, secondo un memorandum del medico del presidente. "Da questo pomeriggio il presidente rimane stanco ma di buon umore. È stato valutato da un'équipe di esperti, e insieme faremo delle raccomandazioni al Presidente e alla First Lady sui prossimi passi da compiere", scrive il medico. Il promemoria dice anche che la First Lady Melania Trump rimane bene con solo una lieve tosse e un leggero mal di testa, e il resto della prima famiglia sta bene ed è risultato negativo alla Sars-CoV-2 oggi. (Nys)