Business news: Regno Unito, Pil crolla del 19,8 per cento nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha visto Pil crollare il suo Pil del 19,8 per cento nel secondo trimestre del 2020, periodo in cui si sono appieno avvertiti gli effetti della quarantena sull'economia britannica. Tuttavia, il dato risulta essere leggermente minore rispetto alle perdite inizialmente attese. La contrazione è stata la più grande mai registrata dall'Ufficio nazionale statistiche britannico (Ons), che ha iniziato le proprie misurazioni nel 1955, ma secondo alcuni esperti potrebbe essere la maggiore implosione dell'economia britannica dagli anni Venti del secolo scorso. La produzione britannica per l'anno in corso è risalita negli ultimi mesi, ma la prospettiva di una ripresa sembra sbiadire a causa dell'aumento di nuovi casi e il previsto aumento della disoccupazione quando il governo interromperà il piano di aspettativa finanziata dallo Stato, il cui termine è previsto per il 31 ottobre. (Rel)