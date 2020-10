Business news: Francia, Suez chiede ad Engie di non accettare la nuova proposta di Veolia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suez, società francese specializzata nella gestione di acque e rifiuti, ha chiesto al gruppo energetico Engie, che detiene il 32 per cento del suo capitale, di non accettare l'offerta di Veolia, che vuole acquisire il 29,9 per cento della partecipazione per 3,4 miliardi di euro. Inizialmente Veolia aveva offerto 2,9 miliardi di euro, ma ha rivisto al rialzo la sua offerta mettendo sul tavolo 18 euro ad azione. "Il consiglio di Suez chiede al consiglio di Engie e ai suoi azionisti di non decidere sul futuro di Suez nelle condizioni e il calendario dettati da Veolia", ha dichiarato Suez in un comunicato, dove le proposte di Veolia vengono definite "vaghe" e "non garantiscono l'interesse degli azionisti e delle parti". (Frp)