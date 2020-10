Business news: Montenegro, stipendio medio netto pari a 523 euro ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Montenegro era ad agosto pari a 523 euro: lo rileva l'Istituto di statistica del paese, precisando che la cifra rappresenta un aumento dello 0,4 per cento rispetto al mese di luglio. La cifra è rispetto ad agosto 2019 superiore dell'1,2 per cento. Lo stipendio lordo medio era invece, sempre nel mese di agosto, pari a 782 euro. "Se teniamo presente che i prezzi al consumo in agosto sono aumentati dello 0,1 per cento rispetto a luglio, ne consegue che i salari nello stesso periodo hanno registrato una crescita reale dello 0,3 per cento", precisa una nota dell'Istituto di statistica. (Mop)