Business news: Spagna, ad agosto meno 48,1 per cento di pernottamenti in strutture non alberghiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pernottamenti in alloggi non alberghieri in Spagna (appartamenti turistici, campeggi, alloggi per il turismo rurale e ostelli turistici) hanno superato i 14,7 milioni in agosto con una diminuzione del 48,1 per cento rispetto ai 25,3 milioni registrati nello stesso mese dello scorso anno. E' quanto reso noto dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che evidenzia come l'ultima stagione estiva sia stata caratterizzata da un crollo della presenza di turisti stranieri (meno 77,5 per cento) a causa della pandemia del coronavirus. Il numero di esercizi aperti nel mese di agosto è aumentato rispetto al mese precedente, passando da 127.553 a 141.372, anche se il dato è inferiore del 21,9 per cento rispetto ad agosto 2019. Ad agosto, tra le strutture non alberghiere i campeggi. Nei primi otto mesi del 2020 i pernottamenti in strutture non alberghiere sono stati 40,9 milioni, il 56,4 per cento in meno di un anno fa. (Spm)