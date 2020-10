Business news: Polonia, compagnia Lot esclude fallimento controllato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea polacca Lot esclude l'eventualità di un fallimento controllato. Lo si legge sul quotidiano "Dziennik GazetaPrawna". La società sta infatti negoziando con il governo di Varsavia l'ammontare di aiuti per evitare che tale possibilità si avveri. Del rischio di fallimento di Lot si parla ad alta voce già da giugno, quando è stata registrata una nuova società, Lot Polish Airlines. Subito molti esperti hanno ritenuto che questa mossa tradisse una situazione molto difficile per la compagnia, provocata dagli effetti della pandemia di coronavirus e dalle misure poste in essere per contenerla. Lo stesso ministro delle Risorse statali, Jacek Sasin, aveva dichiarato che il fallimento, per quanto non da escludere, va trattato come una extrema ratio. In base a quanto appreso dal quotidiano, l'idea di un fallimento controllato non è mai stata veramente presa in considerazione seriamente e la nuova società è sorta come moneta di scambio nei colloqui con gli attori concedenti nei contratti di leasing. Si trattava soprattutto di ridurre le rate eccessive per i velivoli, che sono il costo fisso più significativo per la compagnia. Nel solo 2018 ammontavano a 747 milioni di zloty (165 milioni di euro). (Vap)