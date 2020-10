Business news: Eurostat, disoccupazione ad agosto in eurozona sale a 8,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto 2020, il tasso di disoccupazione dell'area euro ha continuato ad aumentare per il quinto mese consecutivo, raggiungendo l'8,1 per cento. La stessa tendenza si è riscontrata nell'Unione europea dove il tasso ha raggiunto il 7,4 per cento ad agosto 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Secondo Eurostat, ad agosto 2020 c'erano 15,603 milioni di uomini e donne nell'Ue, di cui 13,188 milioni nell'area euro, disoccupati. Ad agosto, inoltre, 3,032 milioni di giovani (cioè persone sotto i 25 anni) erano disoccupati nell'Ue e di questi 2,460 milioni erano nell'area euro. Ad agosto 2020, il tasso di disoccupazione giovanile è stato del 17,6 per cento nell'Ue e del 18,1 per cento nell'area euro, in aumento rispetto al 17,4 per cento e al 17,8 per cento rispettivamente del mese precedente. Per quanto riguarda la disoccupazione femminile, ad agosto 2020, questo era del 7,6 per cento nell'Ue, dal 7,5 per cento di luglio 2020. Il tasso di disoccupazione maschile era del 7,1 per cento ad agosto 2020, stabile rispetto a luglio 2020. Nell'area euro, il tasso di disoccupazione per le donne è aumentato dall'8,3 per cento di luglio 2020 all'8,4 per cento di agosto 2020. Per gli uomini, è aumentato dal 7,8 per cento al 7,9 per cento. (Beb)