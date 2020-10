Business news: Russia, Bers abbassa previsioni crescita del Pil nel 2021 dal 4 al 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha abbassato le sue previsioni per la crescita del Pil della Russia nel 2021 dal 4 al 3 per cento. La previsione per il 2020 è rimasta al 4,5 per cento. "Si prevede che il Pil della Russia si ridurrà del 4,5 per cento nel 2020 a causa della crisi del Covid-19 e del calo dei prezzi del petrolio", si afferma nel rapporto macroeconomico aggiornato della banca. La Bers osserva che il piano nazionale di ripresa economica approvato dal governo mitigherà "alcuni degli impatti negativi". A novembre 2019, la Bers prevedeva una crescita del Pil della Russia nel 2020 dell'1,7 per cento e nel 2021 del 4 per cento. Secondo le previsioni della Banca di Russia, il calo del Pil entro la fine del 2020 sarà vicino al 4,5 per cento, il limite inferiore del range delle previsioni attuali. Le previsioni saranno aggiornate ad ottobre. La Banca Centrale della Federazione Russa a settembre ha rifiutato di abbassare ulteriormente il tasso di riferimento, mantenendo l'aliquota fino a ottobre al 4,25 per cento annuo. (Rum)