Business news: Spagna, a settembre immatricolazioni auto elettriche aumentate del 152 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre in Spagna le immatricolazioni di veicoli elettrici sono aumentare del 152 per cento, raggiungendo le 2.378 unità, mentre le vendite totali di tutti i modelli elettrici, ibridi e a gas sono cresciute del 44,7 per cento, pari a 18.454 unità. E' quanto emerge dai dati resi noti dall'Associazione spagnola dei costruttori di automobili e camion (Anfac). Nonostante i dati di vendita dei veicoli elettrificati siano positivi, secondo il presidente di Anfac, Jose Lopez-Tafall, "potrebbero essere migliori" anche se si iniziano ad intravedere gli effetti del piano di incentivi "Moves" varato dal governo nel giugno scorso per favorire la mobilità "verde". Lopez-Tafall ha lamentato il fatto che 8 comunità autonome non abbiano ancora pubblicato nelle rispettive Gazzette Ufficiali questo piano di incentivi i cui termini legali sono già scaduti. Lo scorso mese le immatricolazioni totali di auto a benzina sono diminuite del 31 per cento (33.121 unità), mentre quelle a diesel del 2,6 per cento (35.596 unità). (Spm)