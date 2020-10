Business news: Moldova, Bers peggiora previsioni su sviluppo economico per 2020 e 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha peggiorato le sue stime sull'evoluzione economica della Moldova nel 2020 e nel 2021, a seguito della crisi causata dalla pandemia di coronavirus (Covid-19). Secondo un rapporto pubblicato dall'istituto finanziario internazionale, il Pil della Moldova rischia di scendere del 5,5 per cento nell'anno in corso e di aumentare solo del 3,5 per cento nel 2021. Allo stesso tempo, secondo le previsioni dell'istituzione a maggio, la Bers prevedeva un calo dell'economia moldava nel 2020 del 4 per cento e nel 2021 un aumento del 5 per cento. Gli esperti hanno ricordato che la crescita economica del paese ha iniziato a rallentare già nel primo trimestre, quando è aumentata solo dello 0,9 per cento. Successivamente, nel secondo trimestre, è seguito un calo del 14 per cento, che si spiega con la significativa diminuzione della produzione in quasi tutti i settori dell'economia nazionale. (Moc)