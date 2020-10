Business news: Polonia, ministra Lavoro, dati Eurostat mostrano disoccupazione minore della media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli ultimi dati Eurostat risulta che ad agosto di quest'anno il tasso di disoccupazione in Polonia ha raggiunto il 3,1 per cento, dopo il 3,2 registrato a luglio. Si tratta di un dato decisamente inferiore alla media dei paesi Ue, il 7,4 per cento, ha commentato la ministra del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche sociali polacca, Marlena Malag. "L'Eurostat ha per l'ennesima volta valutato positivamente la situazione del mercato del lavoro in Polonia. Meglio di noi hanno fatto solo i cechi", ha detto Malag. Molto buoni sono anche gli indicatori relativi alla disoccupazione tra i giovani. "Ad agosto il tasso di disoccupazione tra gli under-25 è al 9,1 per cento rispetto al 9,6 di luglio", ha affermato la ministra. "Grazie agli strumenti contenuti nello scudo anti-crisi siamo riusciti a proteggere oltre 6 milioni di posti di lavoro", ha continuato Malag. (Vap)