- A Torino oggi, sabato 3 ottobre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 28.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2398m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: nella notte piogge e rovesci diffusi, anche di forte intensità su Alto Piemonte con quota neve in calo fino a 1600/1800 m. Nel corso del mattino generale attenuazione dei fenomeni e tendenza a schiarite a partire da ponente ligure e basso Piemonte. Nel pomeriggio tempo buono su gran parte dei settori, salvo nubi e residui fenomeni su alto Piemonte e Liguria di levante. Temperature in calo, specie in montagna. Venti forti di libeccio sulla Liguria con Mar Ligure molto agitato e mareggiate. (Rpi)