Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 3 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 18,30, Asti, Cantine Palazzo Gazelli, per la rassegna Douja D'Or l'assessore all'Agricoltura partecipa al percorso tra i vini cru bio Astigianiore 19,30 Guarene(CN) Palazzo Re Rebaudengo il vicepresidente partecipa all’inaugurazione delle mostre "Waves Between Us" e "This Doesn't Belong to Me"ore 20,30 Biella, via Pajetta 49, Palazzetto dello Sport, l'assessore al Patrimonio partecipa a "L'anima della Danza Sportiva", evento commemorativo in ricordo delle vittime del Covid 19(Rpi)