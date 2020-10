Sardegna: sì del consiglio alla variazione di bilancio, stanziati 500 mila euro per le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Quartu Sant'Elena destinerà 500mila euro per il mondo della scuola. Con il via libera arrivato in Consiglio Comunale grazie all'approvazione della variazione di Bilancio di Previsione Finanziaria 2020/2022 si sbloccano tutti i lavori già programmati e pronti ad essere portati a termine per adeguare i plessi cittadini. La variazione di Bilancio si è resa necessaria per limitare i problemi derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid 19. Si tratta infatti di misure urgenti e necessarie in materia di contenimento e gestione della crisi epidemiologica in corso in Italia e nel resto del mondo, interventi che sono stati studiati e pianificati dall'Amministrazione in collaborazione con i dirigenti dei vari istituti scolastici di Quartu, proprio tenendo conto delle richieste presentate da questi ultimi, ciascuno in base alle rispettive esigenze. (segue) (Rin)