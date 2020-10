© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in occasione dell'inaugurazione dell'ottantaquattresima edizione della "Nuova fiera del Levante" a Bari, ha sottolineato: la scuola è stata uno dei luoghi in cui durante il lockdown "abbiamo sperimentato" cosa voglia dire "il divario digitale". Per questo "abbiamo dichiarato prioritaria la rete unica" anche per "ridurre le disuguaglianze nel Paese". (Rin)