Canada: Trudeau augura pronta guarigione a Trump

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha augurato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla first lady Melania Trump un pieno recupero dal coronavirus. Lo riporta il sito "Politico". Trudeau ha anche detto che il Canada è "estremamente fortunato" che Covid-19 non sia diventato una questione politica polarizzata come negli Stati Uniti, e ha raccomandato a tutti i politici del mondo di cooperare per affrontare la pandemia. Trudeau ha detto che il contagio di Trump può convincere il resto del mondo a prendere più seriamente la minaccia della pandemia. Trudeau, la cui moglie ha contratto la Covid-19 a marzo, ha aggiunto che è importante non dimenticare che anche migliaia di canadesi hanno ricevuto una diagnosi positiva. Trudeau ha recentemente annunciato che gran parte del Canada sta ora affrontando una seconda ondata.(Nys)