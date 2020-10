Usa: Obama, i "migliori auguri" per Trump e la first lady

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha fatto i suoi "migliori auguri" al presidente Donald Trump e alla first lady Melania Trump dopo la positività di entrambi al coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Permettetemi di iniziare dicendo che siamo nel bel mezzo di una grande battaglia politica. E lo prendiamo molto seriamente", ha detto Obama durante una raccolta fondi virtuale con Kamala Harris per la campagna di Joe Biden. "Vogliamo anche fare i nostri migliori auguri a Trump e Melania", ha detto. "Michelle ed io speriamo che loro e gli altri che sono stati colpiti dal Covid-19 in tutto il paese ricevano le cure di cui hanno bisogno, che siano sulla via di una rapida guarigione", ha detto Obama. "Ed è importante che tutti noi ricordiamo che anche quando siamo nel mezzo di grandi battaglie politiche con questioni che hanno molto in gioco, che siamo tutti statunitensi, e che siamo tutti esseri umani", ha aggiunto, "sperando che possiamo guarire tutti". (Nys)