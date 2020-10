Usa: l'ambasciatore Reeker in Turchia dal 3 al 5 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense Philip Reeker, capo dell'Ufficio per gli affari europei ed eurasiatici, si recherà a Istanbul e ad Ankara, in Turchia, dal 3 al 5 ottobre. Lo fa sapere il dipartimento di Stato Usa in un comunicato. L'ambasciatore Reeker incontrerà le controparti turche per far progredire le relazioni degli Stati Uniti con l'alleato Nato e discutere la situazione nel Mediterraneo orientale e nel Caucaso.(Nys)