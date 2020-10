Business news: Ungheria, tasso di disoccupazione al 4,6 per cento nel trimestre giugno-agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione medio mobile in Ungheria nel trimestre giugno-agosto ha raggiunto il 4,6 per cento. Lo comunica l'Ufficio di statistica centrale (Ksh). La percentuale scende dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e 74 anni cresce dell'1,2 per cento in più rispetto all'anno scorso. In termini assoluti a fine agosto in Ungheria ci sono 214 mila disoccupati, 9,9 mila in meno su base trimestrale, ma 57,5 mila in più su base annua. Gli occupati a fine agosto sono 4.477.300, 40,2 mila in meno su base annua. In termini percentuali il tasso di disoccupazione è del 60,4 per cento (60,9 per cento a fine agosto 2019). (Vap)