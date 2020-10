Business news: Regno Unito, maxi stangata fiscale di 1,8 milioni di sterline su Airbnb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità fiscali britanniche hanno esatto un contributo fiscale di 1,8 milioni di sterline (poco meno di 2 milioni di euro) dalla filiale britannica della compagnia statunitense Airbnb. La compagnia paga già oltre 1 milione di sterline (1,1 milioni di euro circa) in imposte sul reddito nel Regno Unito, ma ha aggiunto di aver pagato la quota addizionale in seguito ad esplicita richiesta delle autorità fiscali britanniche (Hmrc). La richiesta aggiuntiva sarebbe scaturita in seguito ad accertamenti effettuati nel 2019 sui due anni precedenti. Oltre alla tassa "extra" pagata lo scorso anno, i conti di Airbnb UK mostrano che la compagnia aveva pagato solo 146 mila sterline (circa 160 mila euro) nel 2018, una netta differenza rispetto al milione di sterline pagato nel 2019. (Rel)