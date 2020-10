Business news: Spagna, Grenergy aumenta fatturato del 5 per cento grazie a 4 impianti solari in Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Grenergy ha aumentato il suo fatturato in Cile del 5 per cento nel primo semestre di quest'anno a 58 milioni di euro grazie alla costruzione e alla vendita di quattro piccoli e medi impianti solari. Come riferisce il quotidiano "Energy News", da gennaio a giugno, Grenergy ha investito 59,2 milioni di euro principalmente nell'impianto di Quillagua Solar (103 MW), il progetto recentemente collegato nel deserto di Atacama, e nei parchi eolici di Kosten (24 MW) e Duna Huambos (36 MW), che saranno collegati alla fine del 2020 e faranno parte di questo portafoglio di 1,5 GW dedicato alla produzione interna di energia. La società sta continuando ad avanzare parallelamente alla costruzione di sette nuovi progetti in Cile che saranno collegati nei prossimi mesi. (Spm)