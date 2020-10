Business news: Paesi Bassi, inaugurazione del più grande parco eolico onshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato in settimana a Wieringermeer, nei Paesi Bassi, il più grande parco eolico onshore del paese. "Siamo orgogliosi di poter aprire questo pomeriggio il più grande parco eolico. Stiamo costruendo un totale di 82 turbine eoliche che possono generare energia per circa 370 mila abitazioni", ha dichiarato l'Ad della società svedese Vattenfall, Ruben Lindenburg, parlando al portale d'informazione olandese "Nh Nieuws". Secondo quanto precisato, 81 turbine sono già state costruite mentre l'ultima sarà completata il prossimo anno; alcune di questa sono già operative. "In quanto si tratta di un progetto così grande, non verrà fatto tutto in una volta. Al momento abbiamo 60 turbine pienamente operative", ha spiegato Lindenburg. L'Ad si è detto consapevole per le critiche ricevute a causa dell'impatto ambientale del progetto, in particolare per le luci rosse che illuminano l'impianto di notte. "Comprendo che le persone devono abituarsi anche a questo. Ma abbiamo dovuto rispettare le regole per la sicurezza dell'aviazione; per questo le luci sono accese", ha dichiarato. (Res)