Business news: Francia, debito pubblico al 117 per cento del Pil nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico della Francia arriverà a circa il 117 per cento del Pil nel 2025. Questo quanto emerge dal progetto di legge sul finanziamento della previdenza sociale delle autorità di Parigi. Secondo le previsioni del governo, il debito dovrebbe arrivare al 117,5 per cento delPil quest'anno, per poi calare al 116,2 per cento. Per il 2023 è previsto un aumento del 2 per cento del Pil, mentre l'anno successivo sarà del 2024. "Per gli anni dal 2022 al 2024 il governo prevede uno scenario di proseguimento della ripresa economica, con una crescita sostenuta e in leggera decelerazione sull'insieme della traiettoria", si legge nel testo. (Frp)