Business news: Ungheria, indice prezzi alla produzione cresce del 3,6 per cento ad agosto

- L'indice dei prezzi alla produzione in Ungheria cresce ad agosto del 3,6 per cento. Lo riferisce l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), precisando che si tratta della stessa percentuale registrata nell'agosto del 2019. I prezzi per le vendite interne sono cresciuti dello 0,4 per cento, mentre quelli relativi alle esportazioni sono cresciuti del 5,2. Su base mensile i prezzi sono cresciuti dello 0,7 per cento. Il Ksh ha pubblicato anche i dati relativi alle retribuzioni, la cui crescita in Ungheria rallenta al 10,8 per cento a luglio dopo un aumento del 15,6 a giugno. La retribuzione media lorda mensile è di 401.800 fiorini (circa 1.100 euro), mentre quella netta è di 267.200 fiorini (circa 740 euro). Tenendo conto dell'inflazione annuale, che a luglio è al 3,8 per cento, l'aumento effettivo degli stipendi è del 6,7 per cento. (Vap)