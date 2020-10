Business news: Croazia, Bei e Banca croata per lo sviluppo firmano accordo per prestiti alle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo (Hbor) hanno firmato un accordo che prevede la concessione di prestiti fino a 200 milioni di euro per accelerare la ripresa delle piccole e medie imprese colpite dalla pandemia. Secondo la stampa locale, la Bei ha approvato un prestito di 100 milioni di euro a favore di Hbor. Il prestito, aumentato di ulteriori fondi concessi dalla banca croata, arriverà ad un importo totale di 200 milioni di euro. L'operazione rientra nel sostegno economico messo a punto dall'Unione europea per le piccole e medie imprese dei paesi Ue e approvato dalla Bei nell'aprile di quest'anno, dopo lo scoppio della pandemia. (Zac)