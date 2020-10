Business news: Ungheria, deficit nel secondo trimestre del 2020 supera il 9 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio dell'Ungheria sorpassa il 9 per cento del Pil nel secondo trimestre del 2020. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti", richiamando i dati pubblicati oggi dall'Ufficio centrale di statistica (Ksh). Si parla di una cifra pari a 986 miliardi di fiorini (2,7 miliardi di euro), pari per la precisione al 9,1 per cento del Pil. Su base annua le entrate scendono del 5,5 per cento (4.964 miliardi di fiorini; 13,8 miliardi di euro), mentre le uscite crescono del 14 per cento (5.949 miliardi di fiorini; 16,5 miliardi di euro). (Vap)