Business news: Ucraina, esportazioni in aumento a settembre del 2,87 per cento su base annua

- A settembre, le esportazioni dell'Ucraina sono ammontate a 4,19 miliardi di dollari, in aumento del 2,87 per cento su base annua. Lo rende noto l'Ufficio per la promozione delle esportazioni dell'Ucraina, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "Secondo i dati del Servizio doganale statale ucraino, le esportazioni ammontano a 4,19 miliardi di dollari a settembre, in aumento del 2,87 per cento rispetto allo stesso mese del 2019". In generale, il terzo trimestre ha visto una ripresa commerciale poiché le esportazioni dei tre mesi precedenti sono ammontate a 12,14 miliardi di dollari, in aumento del 13,66 per cento rispetto al secondo trimestre. (Rum)